Салат за 5 минут без варки: яркая закуска из кукурузы с фетой и лаймом на каждый день

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда хочется освежить привычное меню чем-то простым, но небанальным. Этот салат — настоящая находка: готовится за считаные минуты, а вкус получается ярким и насыщенным. Идеально, когда нет времени стоять у плиты, но хочется порадовать себя и близких.

Ингредиенты

  • консервированная кукуруза — 250 г
  • сыр фета — 75 г
  • фиолетовый лук — 30 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • лайм — 1/2 шт.
  • зелень — 10 г
  • майонез — 2–3 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • красный перец — по вкусу
  • острый перец — по желанию

Приготовление

Лук нарежьте как можно мельче, зелень измельчите, а фету раскрошите руками. Чеснок пропустите через пресс, из лайма выжмите сок. Если любите поострее, добавьте немного нарезанного перца.

В миске соедините кукурузу, лук, зелень, чеснок и сыр. Полейте соком лайма, добавьте майонез и специи. Перемешайте и дайте настояться 5–10 минут.

Салат получается сочным, ароматным и очень аппетитным — отличный вариант для быстрого перекуса или ужина.

Проверено редакцией
Марина Макарова
