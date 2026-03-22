Салат за 5 минут без варки: яркая закуска из кукурузы с фетой и лаймом на каждый день

Иногда хочется освежить привычное меню чем-то простым, но небанальным. Этот салат — настоящая находка: готовится за считаные минуты, а вкус получается ярким и насыщенным. Идеально, когда нет времени стоять у плиты, но хочется порадовать себя и близких.

Ингредиенты

консервированная кукуруза — 250 г

сыр фета — 75 г

фиолетовый лук — 30 г

чеснок — 2 зубчика

лайм — 1/2 шт.

зелень — 10 г

майонез — 2–3 ст. л.

соль — по вкусу

красный перец — по вкусу

острый перец — по желанию

Приготовление

Лук нарежьте как можно мельче, зелень измельчите, а фету раскрошите руками. Чеснок пропустите через пресс, из лайма выжмите сок. Если любите поострее, добавьте немного нарезанного перца.

В миске соедините кукурузу, лук, зелень, чеснок и сыр. Полейте соком лайма, добавьте майонез и специи. Перемешайте и дайте настояться 5–10 минут.

Салат получается сочным, ароматным и очень аппетитным — отличный вариант для быстрого перекуса или ужина.

