Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 16:45

Стало известно о гибели командира спецназа «Хезболлы»

Армия Израиля устранила в Ливане командира спецназа «Хезболлы»

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Израильские военные устранили в Ливане командира сил специального назначения отрядов «Радван» Абу Халиля Барджи, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Эти отряды входили в состав боевого крыла шиитской организации «Хезболла».

Согласно заявлению ЦАХАЛ, это произошло на юге Ливана в результате удара ВВС Израиля. Утверждается, что Барджи командовал подразделениями специального назначения, которые, помимо прочего, отвечали за нападения на военнослужащих ЦАХАЛ. Помимо Барджи, были ликвидированы еще два командира «Хезболлы».

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации высокопоставленного иранского военного в Ливане. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в результате удара в районе Бейрута уничтожен Хассан Али Маруан, который менее недели назад занял пост командира дивизии «Аль-Хаммам Хасин» в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) и отвечал за координацию с шиитским движением «Хезболла» и спецназом «Аль-Кудс».

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля предприняла попытку покушения на министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. В сообщении The Jerusalem Post указывается на «оптимизм» по поводу исхода операции. По данным армейской пресс-службы, операция проводилась на основе точных разведывательных данных ВВС, позволивших нанести удар по цели в иранской столице.

Израиль
Ливан
Хезболла
ЦАХАЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как американцы относятся к конфликту на Ближнем Востоке
В США назвали еще одного человека, подтолкнувшего Трампа к войне с Ираном
«Очень популярно»: политолог о призыве демократов к смене режима в США
«Кстати, я предупредил»: Залужный приложил руку к вторжению США в Венесуэлу
«Другая Камила»: Роднина оценила возвращение Валиевой на лед
Ребенок не пережил сильнейший удар током во время прогулки по крыше
Тело человека нашли после пожара в аварийном доме
Одна страна начала подготовку к вооруженному конфликту с США
«Продолжается по сей день»: Захарова о героизации нацистов на Западе
Не томат, а ударная бригада — его не сломать ни ветром, ни дождем: стоит себе и штампует урожай пачками
Раскрыты масштабы ущерба жизненно важной для Ирана инфраструктуре
Велогонщица рухнула с трехметровой высоты во время женского заезда
Иран пригрозил аналогичными ударами в случае атак на электростанции
Тегеран назвал условие полной блокады Ормузского пролива
«Реальность, которую Запад скрывал»: в Германии сделали признание о России
Российский генерал оценил долю дезертиров в украинской армии
Украинские БПЛА долетели до Ленобласти
Двое жителей Рыльска попали под прицельный удар ВСУ
Назначен новый начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина
Взрыв в европейском городе превратил три здания в руины
Дальше
Самое популярное
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.