Стало известно о гибели командира спецназа «Хезболлы»

Израильские военные устранили в Ливане командира сил специального назначения отрядов «Радван» Абу Халиля Барджи, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Эти отряды входили в состав боевого крыла шиитской организации «Хезболла».

Согласно заявлению ЦАХАЛ, это произошло на юге Ливана в результате удара ВВС Израиля. Утверждается, что Барджи командовал подразделениями специального назначения, которые, помимо прочего, отвечали за нападения на военнослужащих ЦАХАЛ. Помимо Барджи, были ликвидированы еще два командира «Хезболлы».

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации высокопоставленного иранского военного в Ливане. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в результате удара в районе Бейрута уничтожен Хассан Али Маруан, который менее недели назад занял пост командира дивизии «Аль-Хаммам Хасин» в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) и отвечал за координацию с шиитским движением «Хезболла» и спецназом «Аль-Кудс».

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля предприняла попытку покушения на министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. В сообщении The Jerusalem Post указывается на «оптимизм» по поводу исхода операции. По данным армейской пресс-службы, операция проводилась на основе точных разведывательных данных ВВС, позволивших нанести удар по цели в иранской столице.