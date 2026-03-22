Велогонщица рухнула с трехметровой высоты во время женского заезда Велосипедистка Сильвестри упала с высоты во время гонки Милан — Сан-Ремо

Итальянскую велосипедистку Дебору Сильвестри госпитализировали с женской однодневной гонки Милан — Сан-Ремо, рассказал журналист Рено Бребан в социальной сети X. По его словам, во время заезда одна из спортсменок упала, в результате чего образовался завал.

Пытаясь избежать столкновения, 27-летняя Сильвестри совершила неудачный маневр и перелетела через ограждение, рухнув вниз. Высота ее падения составила не менее трех метров, уточнил Бребан. Во время транспортировки в больницу девушка находилась в сознании. По некоторым данным, сейчас она в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что вратаря «Торонто» Энтони Столарца госпитализировали после того, как во время раскатки ему в шею попала шайба. Игрока доставили в больницу для обследования. В сезоне-2025/26 Столарц провел 22 матча, одержал восемь побед, его коэффициент надежности составляет 3,34.

До этого стало известно, что на севере Италии в результате схода лавины погибли двое горнолыжников. Еще один пострадавший был экстренно эвакуирован вертолетом в австрийский Инсбрук для госпитализации. Трагедия произошла в районе долины Валь-Риданна на высоте 2300 метров.