27 апреля 2026 в 10:31

Авария с участием 27 машин на гонке NASCAR в США попала на видео

Фото: Walter G. Arce Sr./Keystone Press Agency/Global Look Press
В Сети опубликовали видео массовой аварии, которая произошла на гонке NASCAR Cup Series в США. Известно, что в результате происшествия не менее 27 машин получили повреждения. На кадрах можно увидеть, как несколько машин начинает заносить на трассе, а затем, как по цепочке, это происходит и с другими машинами.

Причиной аварии стал контакт между гонщиками Россом Честейном и Буббой Уоллесом. Первый задел машину второго. Несколько пилотов пострадали незначительно, однако после осмотра врачами выяснилось, что госпитализация никому не потребовалась. Гонку временно остановили.

Ранее стало известно, что финский гонщик Юха Миеттинен погиб в результате массовой аварии во время первого квалификационного заезда гонки «24 часа Нюрбургринга». Миеттинен скончался в медицинском центре трассы после нескольких безуспешных попыток реанимации. Дальнейшее проведение квалификации было отменено.

До этого сообщалось, что команда «Формулы-1» Red Bull Racing рассматривает возможность увольнения технического директора Пьера Ваше. Причиной называют неоправданные ожидания высшего руководства от выступления команды на старте нынешнего сезона.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

