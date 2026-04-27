Авария с участием 27 машин на гонке NASCAR в США попала на видео

В Сети опубликовали видео массовой аварии, которая произошла на гонке NASCAR Cup Series в США. Известно, что в результате происшествия не менее 27 машин получили повреждения. На кадрах можно увидеть, как несколько машин начинает заносить на трассе, а затем, как по цепочке, это происходит и с другими машинами.

Причиной аварии стал контакт между гонщиками Россом Честейном и Буббой Уоллесом. Первый задел машину второго. Несколько пилотов пострадали незначительно, однако после осмотра врачами выяснилось, что госпитализация никому не потребовалась. Гонку временно остановили.

