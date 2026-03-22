Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 17:29

Россияне начали массово вестись на «ИИ-саженцы» на маркетплейсах

SHOT: аферисты начали продавать семена несуществующих растений с помощью ИИ-фото

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России аферисты начали использовать нейросети, чтобы создавать изображения фиолетовой клубники, голубых роз и клубничных деревьев, а затем размещают их в интернет-магазинах, пишет Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Россияне ведутся на так называемые ИИ-саженцы.

Покупатели, увлеченные необычными предложениями, получают вместо заказанных растений пустые пакеты или сорняки, а продавцы после обмана перестают выходить на связь. Специалисты подчеркивают, что особенно уязвимы пенсионеры, которые тратят свои сбережения и остаются без денег и урожая.

Ранее актер Леонид Ярмольник заявил, что рост роли искусственного интеллекта в киноиндустрии вызывает тревогу. Он отметил, что современные технологии уже позволяют воссоздавать образы актеров с помощью ИИ, однако рассматривает его лишь как вспомогательный инструмент.

До этого европейский журналист Питер Вандермеерш долгие годы публиковал материалы, где героям приписывались цитаты, созданные нейросетью. Его уже отстранили от работы в медиагруппе Mediahuis. Журналисты выяснили, что Вандермеерш использовал ChatGPT, Perplexity и NotebookLM от Google.

