Огурцы «тают на глазах» и пахнут бедой: гниль крадется тихо, а урожай исчезает быстро

Огурцы вроде бы растут без капризов, но одна ошибка — и грядка начинает «плыть». Гнили появляются незаметно и могут за пару дней свести на нет все старания. Хорошая новость — их можно распознать заранее и остановить без паники.

Чаще всего встречаются три беды. Белая гниль делает ткани мягкими и слизкими, листья вянут, а плоды уже не спасти. Обычно виноваты тесная посадка, холодная вода и сырость. Корневая гниль обманчива: куст будто страдает от жажды, но лишний полив только ускоряет гибель. Причины — холодная почва, загущение и ошибки с севооборотом. Серая гниль узнается по пушистому налету и бурым пятнам, часто приходит из зараженной почвы или старых растительных остатков.

Что делать? Уменьшите полив, чаще проветривайте теплицу, удалите пораженные части. И не тяните — обработка подходящими средствами на ранней стадии реально спасает урожай.

