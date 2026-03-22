Иран пригрозил аналогичными ударами в случае атак на электростанции Иран атакует энергообъекты Израиля и других стран после атаки США по станциям

В случае атаки на электростанции Ирана со стороны США Тегеран будет рассматривать энергетическую инфраструктуру и объекты информационно-коммуникационных технологий Израиля как цели для военных ударов, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. По его словам, которые передает агентство Tasnim, предупреждение касается и других стран региона.

Все электростанции, энергетическая инфраструктура и информационные технологии сионистского режима будут широко поражены, — заявил он.

Тегеран продолжает наносить ответные удары по территории Израиля и американским базам в регионе, а также блокирует Ормузский пролив. Иранское руководство дает понять, что не намерено капитулировать и готово диктовать свои условия.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум. Он написал, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи обратился к верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кае Каллас с просьбой. По его мнению, Европа должна перестать занимать «безответственную позицию» и оказать давление на США и Израиль для прекращения войны с Ираном.