В Ливане подсчитали количество детей, убитых израильской авиацией

Число жертв израильских авиаударов по территории Ливана превысило тысячу человек, включая более 120 детей, заявил министр здравоохранения республики Ракян Насер ад-Дин. По словам главы ведомства, количество раненых также исчисляется тысячами, передает RT.

Согласно вчерашней статистике, число погибших уже достигло 1001, также есть тысячи раненых. Среди погибших более 120 детей, — сказал он.

Ранее журналисты сообщили, что жертвами авиаударов Израиля и США по территории Ирана стали порядка 1,5 тыс. мирных жителей. Трагедию наглядно иллюстрирует сюжет иранского телевидения: под обломками разрушенного дома погибла многодетная семья, где самым маленьким ребенку было всего 10 дней.

Кроме того, по данным Министерства просвещения Ирана, в результате атак Соединенных Штатов и Израиля погибло около 170 учащихся и педагогов. Самая тяжелая ситуация сложилась в начальной школе для девочек в округе Минаб, где жертвами стали более 160 человек.

Также в Службе экстренной помощи Тегерана сообщили, что в пригороде иранской столицы при атаке на жилое здание погибли как минимум двое несовершеннолетних, еще 17 человек пострадали. Спасатели разбирали завалы и оказывали помощь пострадавшим.