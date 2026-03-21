В Ливане подсчитали количество детей, убитых израильской авиацией

Минздрав Ливана: жертвами агрессии Израиля стали свыше 120 детей

Фото: Sally Hayden/Global Look Press
Число жертв израильских авиаударов по территории Ливана превысило тысячу человек, включая более 120 детей, заявил министр здравоохранения республики Ракян Насер ад-Дин. По словам главы ведомства, количество раненых также исчисляется тысячами, передает RT.

Согласно вчерашней статистике, число погибших уже достигло 1001, также есть тысячи раненых. Среди погибших более 120 детей, — сказал он.

Ранее журналисты сообщили, что жертвами авиаударов Израиля и США по территории Ирана стали порядка 1,5 тыс. мирных жителей. Трагедию наглядно иллюстрирует сюжет иранского телевидения: под обломками разрушенного дома погибла многодетная семья, где самым маленьким ребенку было всего 10 дней.

Кроме того, по данным Министерства просвещения Ирана, в результате атак Соединенных Штатов и Израиля погибло около 170 учащихся и педагогов. Самая тяжелая ситуация сложилась в начальной школе для девочек в округе Минаб, где жертвами стали более 160 человек.

Также в Службе экстренной помощи Тегерана сообщили, что в пригороде иранской столицы при атаке на жилое здание погибли как минимум двое несовершеннолетних, еще 17 человек пострадали. Спасатели разбирали завалы и оказывали помощь пострадавшим.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров обвинил Брюссель в попытке вернуть колониальную эпоху
В Абхазии умер известный политический деятель
Лавров объяснил США, почему на Ближнем Востоке нельзя рубить с плеча
Лавров предположил, как долго будут «аукаться» действия США в Иране
Военэксперт ответил, кому выгодно затягивание украинского кризиса
Такшина, тайный брак, мнение об СВО: как живет актер Григорий Антипенко
В российском регионе нашли «девочку-маугли»
Лавров раскрыл, на что готовы США ради нефти и других ресурсов
США ударили по «сердцу» военного флота Ирана
Картаполов озвучил ситуацию с количеством добровольцев в ВС России
Орбан заявил о смерти европейской демократии
В Совфеде предрекли незавидный конец карьеры Урсулы фон дер Ляйен
В Ливане подсчитали количество детей, убитых израильской авиацией
КСИР заявил об уничтожении израильского F-16
Арестована петербурженка, уговорившая друга зарезать и расчленить знакомого
Необычную программу по похудению запустили в Китае
Женщина под наркотиками всадила нож в своего знакомого
Индия планирует возобновить закупки иранской нефти
Трамп решил построить «обновленный Запад» с помощью Венгрии
Жителям Подмосковья назвали районы с самым большим количеством клещей
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

