Лавров обвинил Брюссель в попытке вернуть колониальную эпоху

Попытки принудить Венгрию и Словакию к беспрекословному подчинению воле Брюсселя представляют собой возврат к колониальным методам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что эти страны отстаивают право на доступ к дешевым энергоносителям, необходимым для их экономики, тогда как им навязывают закупки дорогого топлива под предлогом «наказания» России, передает сайт ведомства.

Сейчас венгры со словаками бьются из последних сил, защищая свои интересы в том, чтобы сохранять дешевые, доступные энергоносители как движитель своей экономики. А им говорят — нет, покупайте в два раза дороже, потому что надо «наказать» Россию. Это не подход к международным отношениям. Это — попытка вернуть колониальную эпоху, — сказал Лавров.

Ранее он заявил, что Вашингтон не гнушается использовать методы государственных переворотов, похищений и устранения руководителей государств, владеющих нужными Америке природными богатствами. В подтверждение своих слов министр привел примеры Венесуэлы и Ирана, отметив, что Соединенные Штаты открыто демонстрируют интерес к их нефтяным запасам.

Кроме того, министр сказал, что тактика радикальных решений не приносит результатов в переговорном процессе по ближневосточному урегулированию. Как отметил глава МИД РФ, для ведения конструктивного диалога необходимо принимать во внимание многолетнюю сложность и затяжной характер региональных конфликтов.