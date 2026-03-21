Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен уйдет со своего поста с позором, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, политик не пользуется уважением среди жителей стран Евросоюза, что может негативно отразится на ее карьере в скором времени.

Урсула фон дер Ляйен случайно попала по квоте какой-то в Еврокомиссию, потом стала главой Еврокомиссии. Она совершенно нулевой политик, который не пользуется никаким уважением ни в своей родной стране, я имею ввиду Германии, ни в других странах Евросоюза. Я думаю, что рано или поздно, чем раньше, тем лучше она покинет свой пост с позором, — заявил Джабаров.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил руководителям ЕС взять под контроль охрану Ормузского пролива. Он уточнил, что Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас могли бы взять на себя эту ответственность.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывания фон дер Ляйен о закупках российского газа, прибегнув к цитате поэтессы Марины Цветаевой. Она подчеркнула, что Брюссель неоднократно погружался во тьму.