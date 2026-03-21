21 марта 2026 в 15:27

США ударили по «сердцу» военного флота Ирана

США атаковали комплекс военно-морского вооружения Ирана в порту Бушера

Фото: Global Look Press
Американские и израильские военные ударили по объектам в иранском портовом городе Бушер, сообщает агентство Tasnim. Атаки пришлись на пассажирский и рыбацкий причалы. По данным СМИ, мощный взрыв произошел на промышленном комплексе, занимающегося производством военно-морского вооружения.

В порту Вальфаджр зафиксированы повреждения инфраструктуры и судов. На причале Джафр пострадало рыболовное оборудование и места стоянки лодок.

Черный густой дым после взрывов видно за несколько километров. Информации о жертвах удара или пострадавших нет.

Ранее Израиль и США атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе, который считается одним из центральных элементов иранской ядерной программы. Как сообщили в Atomic Energy Organisation of Iran, утечки радиоактивных материалов не произошло.

Источники в Вашингтоне тем временем сообщили, что Соединенные Штаты подготовили несколько сценариев силового воздействия на ядерную инфраструктуру Ирана. Среди вариантов рассматриваются захват и уничтожение ключевых объектов.

Лавров обвинил Брюссель в попытке вернуть колониальную эпоху
В Абхазии умер известный политический деятель
Лавров объяснил США, почему на Ближнем Востоке нельзя рубить с плеча
Лавров предположил, как долго будут «аукаться» действия США в Иране
Военэксперт ответил, кому выгодно затягивание украинского кризиса
Такшина, тайный брак, мнение об СВО: как живет актер Григорий Антипенко
В российском регионе нашли «девочку-маугли»
Лавров раскрыл, на что готовы США ради нефти и других ресурсов
США ударили по «сердцу» военного флота Ирана
Картаполов озвучил ситуацию с количеством добровольцев в ВС России
Орбан заявил о смерти европейской демократии
В Совфеде предрекли незавидный конец карьеры Урсулы фон дер Ляйен
В Ливане подсчитали количество детей, убитых израильской авиацией
КСИР заявил об уничтожении израильского F-16
Арестована петербурженка, уговорившая друга зарезать и расчленить знакомого
Необычную программу по похудению запустили в Китае
Женщина под наркотиками всадила нож в своего знакомого
Индия планирует возобновить закупки иранской нефти
Трамп решил построить «обновленный Запад» с помощью Венгрии
Жителям Подмосковья назвали районы с самым большим количеством клещей
Дальше
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

