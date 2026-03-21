США ударили по «сердцу» военного флота Ирана США атаковали комплекс военно-морского вооружения Ирана в порту Бушера

Американские и израильские военные ударили по объектам в иранском портовом городе Бушер, сообщает агентство Tasnim. Атаки пришлись на пассажирский и рыбацкий причалы. По данным СМИ, мощный взрыв произошел на промышленном комплексе, занимающегося производством военно-морского вооружения.

В порту Вальфаджр зафиксированы повреждения инфраструктуры и судов. На причале Джафр пострадало рыболовное оборудование и места стоянки лодок.

Черный густой дым после взрывов видно за несколько километров. Информации о жертвах удара или пострадавших нет.

Ранее Израиль и США атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе, который считается одним из центральных элементов иранской ядерной программы. Как сообщили в Atomic Energy Organisation of Iran, утечки радиоактивных материалов не произошло.

Источники в Вашингтоне тем временем сообщили, что Соединенные Штаты подготовили несколько сценариев силового воздействия на ядерную инфраструктуру Ирана. Среди вариантов рассматриваются захват и уничтожение ключевых объектов.