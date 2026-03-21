Бойцы «Хезболлы» схлестнулись с израильской армией в ливанском Хияме

Ливанское движение «Хезболла» вступило в бой с израильскими военнослужащими в пограничном ливанском городе Хиям, сообщили в пресс-службе движения. Столкновения продолжаются с 11:00 по московскому времени. В ходе них применяются стрелковое оружие, вооружения средней мощности, а также ракетные боеприпасы.

Бойцы исламского сопротивления с 10:00 субботы ведут прямые столкновения с силами израильской армии в городе Хиям с использованием стрелкового оружия, вооружения средней мощности и ракетных снарядов. Боевые действия продолжаются на момент публикации данного заявления, — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по правительственным объектам к востоку от иранской столицы Тегерана. Речь идет о районе Нур.

Кроме того, израильская армия нанесла удары по объектам военной инфраструктуры на территории Сирии. В частности, были атакованы командный центр и находящееся на базах оружие. Таким образом Израиль ответил Сирии на нападения на друзское население.