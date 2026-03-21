21 марта 2026 в 14:57

Женщина под наркотиками всадила нож в своего знакомого

В Санкт-Петербурге женщина под наркотиками ударила знакомого ножом в грудь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Женщина, предварительно, в состоянии наркотического опьянения воткнула нож в грудь знакомому во время вспыхнувшей между ними ссоры, сообщает 78.ru. Инцидент произошел ночью в квартире на улице Ленсовета в Московском районе Санкт-Петербурга.

Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в городскую больницу и подключили к аппарату ИВЛ. После случившегося петербурженка сбежала с места преступления, ее уже ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении жителя Якутии, который угрожал ножом правоохранителю прямо в отделе полиции по Выборгскому району. Следователи установили, что прежде мужчина неоднократно привлекался к ответственности.

До этого житель Екатеринбурга вышел на улицу с ножом и топором, после чего начал метать оружие в прохожих. Остановить мужчину смог один из очевидцев, после чего дебошира забрали приехавшие на вызов полицейские. Обошлось без жертв и пострадавших.

