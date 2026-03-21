Индия планирует возобновить закупки иранской нефти

Индийские нефтеперерабатывающие компании планируют возобновить закупки иранской нефти, сообщает Reuters. Отмечается, что это произошло после того, как США выдали временное разрешение на продажу нефти из Исламской Республики.

Три источника из индийских НПЗ заявили, что они будут закупать иранскую нефть и ожидают решений правительства и разъяснений от Вашингтона по поводу таких деталей, как условия оплаты, — передает агентство.

Ранее сегодня, 21 марта, сообщалось, что Министерство финансов США разрешило продажу иранской нефти, которая была загружена на танкеры до 20 марта. Согласно документу, допускаются сделки по продаже, поставке и разгрузке нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до указанной даты. Операции можно проводить в течение месяца — до 19 апреля включительно.

До этого президент США Дональд Трамп назвал подорожание нефти временной мерой, необходимой для глобальной безопасности. Американский лидер связал рост котировок с необходимостью нейтрализовать ядерную угрозу со стороны Ирана и заверил, что цены нормализуются сразу после урегулирования конфликта.