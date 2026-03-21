Новости об ударе по атомной «кузнице» Ирана дошли до МАГАТЭ

Иран проинформировал МАГАТЭ об ударе США и Израиля по ядерному объекту в Натанзе

Международное агентство по атомной энергии сообщило в социальной сети X, что получило от Ирана сведения об атаке на ядерный объект республики в Натанзе. При этом в МАГАТЭ подчеркнули, что превышения радиоактивного фона после удара зафиксировало не было.

Иран уведомил МАГАТЭ, что сегодня был атакован ядерный объект в Натанзе. Увеличение уровня радиации не зафиксировано, — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба Atomic Energy Organisation of Iran сообщила, что Израиль и США атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе, который считается одним из центральных элементов иранской ядерной программы. На территории объекта размещены установки по обогащению урана, включая центрифуги, значительная часть инфраструктуры находится под землей для защиты от атак.

Вместе с этим Иран нанес удары по топливным резервуарам и военной инфраструктуре в аэропорту Бен-Гурион с помощью беспилотных летательных аппаратов. Атака произошла утром 21 марта. Ударам также подверглись места заправки самолетов в израильском аэропорту.