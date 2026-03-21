21 марта 2026 в 13:37

Новости об ударе по атомной «кузнице» Ирана дошли до МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии сообщило в социальной сети X, что получило от Ирана сведения об атаке на ядерный объект республики в Натанзе. При этом в МАГАТЭ подчеркнули, что превышения радиоактивного фона после удара зафиксировало не было.

Иран уведомил МАГАТЭ, что сегодня был атакован ядерный объект в Натанзе. Увеличение уровня радиации не зафиксировано, — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба Atomic Energy Organisation of Iran сообщила, что Израиль и США атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе, который считается одним из центральных элементов иранской ядерной программы. На территории объекта размещены установки по обогащению урана, включая центрифуги, значительная часть инфраструктуры находится под землей для защиты от атак.

Вместе с этим Иран нанес удары по топливным резервуарам и военной инфраструктуре в аэропорту Бен-Гурион с помощью беспилотных летательных аппаратов. Атака произошла утром 21 марта. Ударам также подверглись места заправки самолетов в израильском аэропорту.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На МКС отправят один продукт российского производства
Программист случайно взломал тысячи чайников и пылесосов по всему миру
«Горит частный дом»: Хинштейн раскрыл последствия налета БПЛА на Курск
Озвучено количество погибших от ударов США и Израиля мирных иранцев
Полиция накрыла нелегалов в центре Петербурга
Россиянин попал в больницу с минно-взрывной травмой после атаки БПЛА
Маск достал «кошелек спасителя» для брошенных Трампом госслужащих
Названа причина огненного ДТП с бензовозом в Ростовской области
Северное сияние заметили в нескольких регионах России
В Госдуме назвали важный нюанс изучения родного языка в школах
Появились новые подробности об атаке на штаб разведки Ирака
Замена ключей от домофона обошлась пенсионерке в 18 млн рублей
В российских школах появятся новые учебники по языкам республик
Массированный налет БПЛА, взрыв в Уфе: как ВСУ атакуют Россию 21 марта
Появились кадры с места взрыва бензовоза на трассе в Ростовской области
Бойцы «Хезболлы» схлестнулись с израильской армией в ливанском Хияме
Российский полицейский помог сбежать задержанному, отдав ему свою одежду
Раскрыто, сколько времени россияне проводят в сломавшемся лифте
«Это не так»: Западу отказали в статусе гаранта международного права
Что известно о росте цен на экспорт рыбы из Южной Кореи
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

