Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 13:07

Израильский Бен-Гурион принял на себя удар иранских БПЛА

Иран нанес удары по топливным резервуарам в аэропорту Бен-Гурион

Фото: XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран нанес удары по топливным резервуарам и военной инфраструктуре в аэропорту Бен-Гурион с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщило агентство Fars. Атака произошла утром 21 марта. Ударам также подверглись места заправки самолетов в израильском аэропорту.

Сегодня утром беспилотники Исламской Республики Иран нанесли удары по военной инфраструктуре <...>, топливным резервуарам и местам заправки вражеских истребителей в аэропорту Бен-Гурион, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что иранская ракета упала рядом с детским садом в израильском городе Ришон ле-Цион. Снаряд повредил здание осколками, при этом погибших нет, однако 70-летний мужчина получил травму, когда пытался добраться до укрытия. Масса ракеты могла достигать около 100 кг, но официального подтверждения этой информации нет.

До этого Иран впервые нанес удар по американской военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане, которая находится на расстоянии примерно 3,5–4 тыс. км от территории страны. Это был самый дальний ракетный запуск Ирана за все историю Исламского Государства.

Иран
Израиль
Бен-Гурион
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.