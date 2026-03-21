21 марта 2026 в 14:53

Трамп решил построить «обновленный Запад» с помощью Венгрии

Трамп заявил, что США собираются сотрудничать с Венгрией в сфере энергетики

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты собираются начать тесно сотрудничать с Венгрией в сфере энергетики, заявил американский президент Дональд Трамп в видеообращении к участникам международной Конференции консервативных политических действий, проходящей в Будапеште. По его словам, венграм также следует «продолжать упорно работать над сферой миграции».

Мы собираемся крайне усердно совместно работать над сферой энергетики, — сказал Трамп.

Хозяин Белого дома добавил, что США и Венгрия прокладывают путь к «обновленному Западу». По мнению Трампа, в будущем регион будет защищать собственных граждан, улучшать условия для жизни детей, а также «вести за собой мир ради будущих поколений».

Ранее во время встречи в Белом доме Трамп провел параллель между действиями США в Иране и нападением Японии на Перл-Харбор. Это вызвало тревогу у японского премьер-министра Санаэ Такаити. При этом Японский комитет мира выступил с резкой критикой итогов саммита, назвав поведение премьера позорящим страну.

США
Дональд Трамп
Запад
Европа
Венгрия
энергетика
Трамп решил построить «обновленный Запад» с помощью Венгрии
