Трамп решил построить «обновленный Запад» с помощью Венгрии Трамп заявил, что США собираются сотрудничать с Венгрией в сфере энергетики

Соединенные Штаты собираются начать тесно сотрудничать с Венгрией в сфере энергетики, заявил американский президент Дональд Трамп в видеообращении к участникам международной Конференции консервативных политических действий, проходящей в Будапеште. По его словам, венграм также следует «продолжать упорно работать над сферой миграции».

Мы собираемся крайне усердно совместно работать над сферой энергетики, — сказал Трамп.

Хозяин Белого дома добавил, что США и Венгрия прокладывают путь к «обновленному Западу». По мнению Трампа, в будущем регион будет защищать собственных граждан, улучшать условия для жизни детей, а также «вести за собой мир ради будущих поколений».

Ранее во время встречи в Белом доме Трамп провел параллель между действиями США в Иране и нападением Японии на Перл-Харбор. Это вызвало тревогу у японского премьер-министра Санаэ Такаити. При этом Японский комитет мира выступил с резкой критикой итогов саммита, назвав поведение премьера позорящим страну.