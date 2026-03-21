КСИР заявил об уничтожении израильского F-16

F-16
Силы ПВО Ирана сбили израильский истребитель F-16 над центральной частью страны, сообщил Корпус стражей исламской революции агентству Tasnim. Самолет был сбит ночью. Этот истребитель стал третьим, уничтоженным с начала боевых действий. Других подробностей об обстоятельствах уничтожения самолета не приводится.

Ранее израильский летчик снял на фото прилет иранских баллистических ракет «Хоррамшехр-4» с кассетной боевой частью. На опубликованном кадре видно, как суббоеприпасы падают на территорию еврейского государства.

Также сообщалось, что иранские системы противовоздушной обороны сбили истребитель F-15 в небе над Ираком. Официального подтверждения от США или Ирака пока не поступало. По информации источника, системы противовоздушной обороны поразили самолет над городом Басра.

До этого сообщалось, что кувейтский пилот истребителя F/A-18 Hornet, по ошибке уничтоживший три самолета F-15E Strike Eagle ВВС США, неожиданно оказался в центре обсуждений. Инцидент вызвал широкий резонанс и вновь привлек внимание к необычному эпизоду в современной авиации.

