21 марта 2026 в 14:47

Что известно о ДТП с бензовозом в Ростовской области, сколько погибших

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На 33-м км автомобильной дороги Ростов — Таганрог сегодня, 21 марта, произошло ДТП. В результате загорелся бензовоз, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области в Telegram-канале. Какие подробности известны, есть ли погибшие и пострадавшие?

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области уточнили, что на данный момент проводятся следственные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства аварии.

В ГУ МЧС России по Ростовской области также сообщили, что бензовоз столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП, по предварительным данным, погибли трое человек, а двое пострадали — их направили в больницы Таганрога. Тушением пожара занимаются 45 человек и 16 единиц техники.

Telegram-канал Baza пишет, что причиной ДТП стало неисправное колесо бензовоза.

«По данным Baza, у машины лопнуло колесо, из-за чего тягач вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. После этого бензовоз улетел в кювет и взорвался. Участвовавшие в аварии автомобили также вспыхнули и сгорели. Сейчас на месте трагедии сильное задымление, пожар ликвидируют экстренные службы — площадь возгорания составляет 200 квадратных метров», — говорится в публикации.

Очевидцы также рассказали, что бензовоз перед взрывом ехал на высокой скорости. На кадрах, опубликованных очевидцами, можно увидеть горящие асфальт и автомобили.

Вячеслав Филиппов
