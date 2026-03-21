Машины и асфальт загорелись из-за взрыва бензовоза на трассе под Таганрогом

Бензовоз взорвался на трассе Ростов — Таганрог, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Предварительно, авария произошла на 33-м километре трассы. После взрыва загорелись участок дороги и несколько автомобилей. Информации о причинах ЧП и пострадавших нет.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на 33-м километре автодороги Ростов — Таганрог. По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза, — сказано в сообщении.

Ранее массовое ДТП на трассе Элиста — Зимовники в Ростовской области унесло жизни двух человек. 63-летний водитель Volkswagen Amarok пошел на обгон и на полной скорости протаранил встречную Toyota Land Cruiser с прицепом. Столкновение был такой силы, что оба водителя скончались на месте до приезда медиков.

На трассе «Сибирь» до этого при лобовом столкновении погибли три человека. По предварительной информации, женщина за рулем Toyota Allion выехала на встречную полосу и врезалась в Belgee. Водитель и ее двое пассажиров скончались на месте.