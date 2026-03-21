Погода в Москве в воскресенье, 22 марта: ждать ли жары и сильных дождей

В Москве и Московской области завтра, 22 марта, воздух прогреется до +13 градусов, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 22 марта

В Москве завтра, 22 марта, в ночные часы ожидаются заморозки и гололедица.

«22 марта будет малооблачная погода. Без осадков. Температура ночью — от -5 до -3 градусов (в центре города — от -2 до 0 градусов), по области — от -7 до -2 градусов. Температура днем в Москве — от +11 до +13 градусов, по области — от +8 до +13 градусов. Ветер слабый. Ночью местами гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в воскресенье в российской столице будет стоять апрельская погода.

«В выходные инициативу в атмосфере перехватит скандинавский антициклон, который подарит москвичам солнечные и по-апрельски теплые деньки с температурой до +12 градусов и предутренними заморозками — от -3 до 0 градусов. Такая же погода будет и в начале следующей недели. Снежный покров, высота которого в Москве составляет 25–28 сантиметров, за ближайшую пятидневку уменьшится до 17–20 сантиметров, к последним выходным марта слой снега уменьшится до 9–12 сантиметров», — рассказал синоптик.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 22 марта

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 марта в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +10 градусов.

«22 марта будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — от +1 до +3 градусов. Температура воздуха днем — от +8 до +10 градусов, на побережье Финского залива местами до +5 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что в течение выходных дней осадков в городе не ожидается.

«С отходом атмосферного фронта к востоку погоду в нашем регионе снова начнет определять антициклон. Поэтому будет сухо, солнечно и со слабым ветром западных направлений. В ночные часы температура воздуха в Санкт-Петербурге близкая к 0 градусов, но в субботу это отрицательная температура, а уже в воскресенье слабоположительная температура. В дневные часы температура воздуха пока до +10 градусов, но уже в воскресенье и понедельник, 23 марта, воздух прогреется даже до +12 градусов», — подчеркнул метеоролог.

