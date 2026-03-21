Появились кадры с места взрыва бензовоза на трассе в Ростовской области

Появились кадры с места взрыва бензовоза на трассе в Ростовской области

Очевидцы смертельного ДТП на трассе Ростов — Таганрог, где взорвался бензовоз, поделились с Telegram-каналом SHOT видео с места происшествия. На кадрах можно заметить горящие асфальт и машины. В небо поднимается густой черный дым, а всюду валяются фрагменты поврежденных авто.

Предварительно, жертвами аварии стали три человека, пострадали трое. Очевидцы рассказали, что бензовоз перед взрывом ехал на высокой скорости. На месте работают экстренные службы.

ДТП случилось на 33-м километре трассы. Также в аварию могла попасть спецтехника. Других подробностей пока нет. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

