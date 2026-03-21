21 марта 2026 в 13:57

Появились кадры с места взрыва бензовоза на трассе в Ростовской области

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Очевидцы смертельного ДТП на трассе Ростов — Таганрог, где взорвался бензовоз, поделились с Telegram-каналом SHOT видео с места происшествия. На кадрах можно заметить горящие асфальт и машины. В небо поднимается густой черный дым, а всюду валяются фрагменты поврежденных авто.

Предварительно, жертвами аварии стали три человека, пострадали трое. Очевидцы рассказали, что бензовоз перед взрывом ехал на высокой скорости. На месте работают экстренные службы.

ДТП случилось на 33-м километре трассы. Также в аварию могла попасть спецтехника. Других подробностей пока нет. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщилось о столкновении пяти транспортных средств в поселке Большая Ижора Ленинградской области. Травмы в результате аварии получили три человека, среди которых двое несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали.

В Кемеровской области до этого произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погибли три человека. Установлено, что водитель Toyota Corolla Runx при обгоне автовоза выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем. Погибли 42-летняя женщина за рулем легковушки, 21-летняя пассажирка и младенец.

