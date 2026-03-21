Названа причина огненного ДТП с бензовозом в Ростовской области

Причиной ДТП на трассе в Ростовской области стало неисправное колесо бензовоза

Причиной ДТП на трассе Ростов — Таганрог стало неисправное колесо бензовоза, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, у тягача лопнула шина, из-за чего он вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя другими автомобилями.

По словам очевидцев, после этого бензовоз съехал в кювет и взорвался. Участвовавшие в аварии машины также вспыхнули и сгорели. Сейчас на месте ЧП сильное задымление, пожар тушат экстренные службы. Предварительно, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что жертвами аварии стали три человека, еще трое пострадали. Очевидцы рассказали, что бензовоз перед взрывом ехал на высокой скорости. На кадрах, опубликованных очевидцами, можно увидеть горящие асфальт и машины.

До этого стало известно, что в Ставропольском крае опрокинулся автомобиль, в котором находился двухлетний ребенок. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. Отмечается, что малыша перевозили без детского кресла.

