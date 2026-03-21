21 марта 2026 в 15:59

Военэксперт ответил, кому выгодно затягивание украинского кризиса

Европа готовится к войне с Россией, затягивая урегулирование украинского кризиса, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, благодаря продолжению протеста Киева против подписания мирного договора, Великобритания и Германия наращивают военную мощность.

Германия и Великобритания имеют взаимные договоренности по выживанию. Для них самое главное сейчас не поражение, а наше истощение на боевых действиях для того, чтобы самим подготовиться к большой войне с Россией. Они копят оружие, разворачивают армии, выделяют огромные бюджеты, 5% бюджета, они готовят логистику дороги для подхода к нам в Калининградской области. Они размещают целую танковую бригаду в Литве, Эстонии, Латвии. Поэтому они хотят, чтобы Украина как можно дольше оттягивала процесс мирного урегулирования. Чтобы нарастить военное производство, — высказался он.

Ранее Дандыкин заявил, что страны Европейского союза спонсируют наемников, которые занимаются бусификацией украинцев, выполняя самую грязную работу в интересах НАТО. По его словам, ключевыми хабами для этих целей стали Румыния и Польша.

Европа
ВПК
СВО
Россия
Александрина Гуловская
