21 марта 2026 в 14:53

Жителям Подмосковья назвали районы с самым большим количеством клещей

Биолог Федоров: иксодовые клещи в Подмосковье встречаются почти везде

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Иксодовые клещи в Подмосковье водятся практически повсеместно, но наибольшая их численность традиционно фиксируется в Дмитровском, Талдомском, Пушкинском, Ногинском и Истринском районах, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. Также большое их количество можно встретить в Шатуре, Егорьевске, Воскресенске, Раменках и Можайске.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сообщил, что в апреле в Московской области традиционно наступает пик активности клещей. По словам специалиста, сезон повышенной опасности продлится до наступления лета.

Кроме того, биолог Алексей Муханов заявил, что наиболее эффективным способом защиты от укусов клещей является вакцинация. По словам специалиста, пик активности членистоногих приходится на май и июнь.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Абхазии умер известный политический деятель
Лавров объяснил США, почему на Ближнем Востоке нельзя рубить с плеча
Лавров предположил, как долго будут «аукаться» действия США в Иране
Военэксперт ответил, кому выгодно затягивание украинского кризиса
Такшина, тайный брак, мнение об СВО: как живет актер Григорий Антипенко
В российском регионе нашли «девочку-маугли»
Лавров раскрыл, на что готовы США ради нефти и других ресурсов
США ударили по «сердцу» военного флота Ирана
Картаполов озвучил ситуацию с количеством добровольцев в ВС России
Орбан заявил о смерти европейской демократии
В Совфеде предрекли незавидный конец карьеры Урсулы фон дер Ляйен
В Ливане подсчитали количество детей, убитых израильской авиацией
КСИР заявил об уничтожении израильского F-16
Арестована петербурженка, уговорившая друга зарезать и расчленить знакомого
Необычную программу по похудению запустили в Китае
Женщина под наркотиками всадила нож в своего знакомого
Индия планирует возобновить закупки иранской нефти
Трамп решил построить «обновленный Запад» с помощью Венгрии
Жителям Подмосковья назвали районы с самым большим количеством клещей
Что известно о ДТП с бензовозом в Ростовской области, сколько погибших
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

