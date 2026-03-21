Жителям Подмосковья назвали районы с самым большим количеством клещей Биолог Федоров: иксодовые клещи в Подмосковье встречаются почти везде

Иксодовые клещи в Подмосковье водятся практически повсеместно, но наибольшая их численность традиционно фиксируется в Дмитровском, Талдомском, Пушкинском, Ногинском и Истринском районах, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. Также большое их количество можно встретить в Шатуре, Егорьевске, Воскресенске, Раменках и Можайске.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сообщил, что в апреле в Московской области традиционно наступает пик активности клещей. По словам специалиста, сезон повышенной опасности продлится до наступления лета.

Кроме того, биолог Алексей Муханов заявил, что наиболее эффективным способом защиты от укусов клещей является вакцинация. По словам специалиста, пик активности членистоногих приходится на май и июнь.