В Госдуме назвали важный нюанс изучения родного языка в школах Депутат Вассерман: изучение родного языка в школах замедлит его вымирание

Изучение родного языка в школах замедлит процесс его вымирания, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, его сохранению также поспособствует живое общение.

Изучение родного языка в школах поможет замедлить процесс его забвения. Останется ли он в живом общении это заранее не предскажешь. Это зависит от того, разговаривают ли люди на нем между собой. Родной это не тот язык, что записан в документах, а тот, который впитан с молоком матери и используется в жизни, — заявил он.

Ранее Минпросвещения анонсировало ввод учебников по родным и государственным языкам. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, заниматься по ним смогут школьники с первого по 11 классы.

До этого президент АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов заявил, что решение Арбитражного суда Северо-Западного округа легализует практику, когда часть федеральной субсидии, направленной на бесплатную еду для школьников, будет тратиться на зарплаты поваров, аренду помещений и ремонт оборудования. По его словам, это крайне негативно отразится на качестве детского питания.