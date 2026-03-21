21 марта 2026 в 01:42

Эксперт призвал тратить субсидии на школьное питание особым образом

Чернигов: трата субсидий на зарплаты поваров влияет на качество еды

Решение Арбитражного суда Северо-Западного округа легализует практику, когда часть федеральной субсидии, направленной на бесплатную еду для школьников, будет тратиться на зарплаты поваров, аренду помещений и ремонт оборудования, заявил президент АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов. По его словам, это крайне негативно отразится на качестве детского питания.

Последствия легализации этого явления в том, что у детей тарелка будет наполовину пустая на законных основаниях, — констатировал эксперт.

Он пояснил, что размер субсидии высчитывается из стоимости продуктов. При этом зачастую эти средства тратятся на попутные нужды. Теперь Арбитражный суд Северо-Западного округа признал такую практику законной.

Ранее сообщалось, что правительство России рассматривает предложение Министерства финансов освободить от уплаты налога на добавленную стоимость предприятия общественного питания. Льгота может распространяться на организации и индивидуальных предпринимателей до конца текущего года.

