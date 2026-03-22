«Остается ясным одно»: Песков объяснил, к чему ведет агрессия против Ирана

Песков заявил, что агрессия против Ирана ведет лишь к сплочению республики

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Агрессия против Ирана со стороны США и Израиля ведет лишь к сплочению народа Исламской Республики и ее руководства, заявил в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке сохраняет тенденцию к расширению своих границ.

Сейчас остается ясным одно — что каждое вот такое действие приводит к большему сплочению народа Ирана вокруг своего руководства, — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Иран продолжает защищаться от ударов со стороны США и Израиля. По его словам, Тегеран делает это «достаточно активно».

Песков также выразил уверенность, что трезвомыслящий человек не станет прогнозировать развитие ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, происходящее в регионе не демонстрирует позитивных изменений.

Ранее журнал The American Conservative обратил внимание, что союзники США в Азии, а именно Южная Корея и Япония, не готовы поддержать американскую военную операцию против Ирана. Одна из причин — это подорванное доверие к Вашингтону.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
