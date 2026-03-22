Глыба льда едва не убила бабушку и котов в российском городе

Пенсионерка с котами едва не погибла под глыбой льда в Нижнем Новгороде

Глыба льда с крыши чуть не упала на пожилую жительницу Нижнего Новгорода, когда она сидела на лавочке у подъезда многоэтажки на улице Чкалова, сообщил Telegram-канал «112». Пенсионерка была с тремя котами, один из них пострадал.

На видео с камеры наблюдения видно, что питомцы разбежались еще до падения груды льда. При этом один из них врезался в ножки скамейки. Несмотря на обрушившуюся наледь, женщина сохранила спокойствие. Она отряхнула свою одежду и продолжила сидеть дальше.

Ранее жительница Санкт-Петербурга получила травму из-за упавшей на нее ледяной глыбы в переулке Крылова. Из-за травм у 22-летней девушки следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Установлено, что коммунальщики своевременно не очистили кровлю здания от снега. Пострадавшая попала в больницу.

В конце февраля аналогичный инцидент произошел на Разъезжей улице в Санкт-Петербурге. Тогда после падения наледи с крыши госпитализировали 56-летнюю местную жительницу. Глыба льда рухнула в момент, когда женщина возвращалась домой после прогулки. В больнице ее состояние оценили как среднетяжелое. Следственный комитет начал проверку.

В США назвали еще одного человека, подтолкнувшего Трампа к войне с Ираном
«Очень популярно»: политолог о призыве демократов к смене режима в США
«Кстати, я предупредил»: Залужный приложил руку к вторжению США в Венесуэлу
«Другая Камила»: Роднина оценила возвращение Валиевой на лед
Ребенок не пережил сильнейший удар током во время прогулки по крыше
Тело человека нашли после пожара в аварийном доме
Одна страна начала подготовку к вооруженному конфликту с США
«Продолжается по сей день»: Захарова о героизации нацистов на Западе
Не томат, а ударная бригада — его не сломать ни ветром, ни дождем: стоит себе и штампует урожай пачками
Раскрыты масштабы ущерба жизненно важной для Ирана инфраструктуре
Велогонщица рухнула с трехметровой высоты во время женского заезда
Иран пригрозил аналогичными ударами в случае атак на электростанции
Тегеран назвал условие полной блокады Ормузского пролива
«Реальность, которую Запад скрывал»: в Германии сделали признание о России
Российский генерал оценил долю дезертиров в украинской армии
Украинские БПЛА долетели до Ленобласти
Двое жителей Рыльска попали под прицельный удар ВСУ
Назначен новый начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина
Взрыв в европейском городе превратил три здания в руины
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Общество

Общество

