Глыба льда едва не убила бабушку и котов в российском городе

Пенсионерка с котами едва не погибла под глыбой льда в Нижнем Новгороде

Глыба льда с крыши чуть не упала на пожилую жительницу Нижнего Новгорода, когда она сидела на лавочке у подъезда многоэтажки на улице Чкалова, сообщил Telegram-канал «112». Пенсионерка была с тремя котами, один из них пострадал.

На видео с камеры наблюдения видно, что питомцы разбежались еще до падения груды льда. При этом один из них врезался в ножки скамейки. Несмотря на обрушившуюся наледь, женщина сохранила спокойствие. Она отряхнула свою одежду и продолжила сидеть дальше.

Ранее жительница Санкт-Петербурга получила травму из-за упавшей на нее ледяной глыбы в переулке Крылова. Из-за травм у 22-летней девушки следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Установлено, что коммунальщики своевременно не очистили кровлю здания от снега. Пострадавшая попала в больницу.

В конце февраля аналогичный инцидент произошел на Разъезжей улице в Санкт-Петербурге. Тогда после падения наледи с крыши госпитализировали 56-летнюю местную жительницу. Глыба льда рухнула в момент, когда женщина возвращалась домой после прогулки. В больнице ее состояние оценили как среднетяжелое. Следственный комитет начал проверку.