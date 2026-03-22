Раскрыты масштабы ущерба жизненно важной для Ирана инфраструктуре

Объекты водо- и электроснабжения в Иране получили серьезные повреждения при ударах США и Израиля, заявил министр энергетики страны Аббас Алиабади. По его сведениям, также при атаке пострадали системы опреснения воды, передает ISNA.

Жизненно важная для Ирана инфраструктура водоснабжения и электроснабжения понесла значительный ущерб в результате террористических атак, совершенных США и Израилем, — отметил Алиабади.

Ранее доктор технических наук, профессор член общественного совета Росатома Владимир Кузнецов сообщил, что удары по атомной электростанции «Бушер» в Иране могут оставить страны Ближнего Востока без питьевой воды. По его словам, опреснительные установки не способны защитить от следов радиации, которая может загрязнить водоемы.

Директор АНО «Атоминфо-Центр» Александр Уваров между тем предупредил, что если в ходе вооруженного конфликта пострадают атомные станции в районе Персидского залива, то регион ожидает радиационное загрязнение акватории и масштабная гуманитарная катастрофа. Он напомнил, что в зоне риска находятся две АЭС: иранская «Бушер», где работает один энергоблок, и эмиратская «Барака» с четырьмя действующими блоками.