22 марта 2026 в 17:18

Сотни сапсерферов «угнали» льдины и выстроились в число 2026

В Приморье сотни сапсерферов в костюмах открыли сезон

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотни сапсерферов из Приморского края устроили костюмированный заплыв и выстроились в число 2026, сообщает Readovka. Мероприятие прошло на пляже Эгершельд.

Перед стартом участникам пришлось импровизировать — уже отколовшиеся льдины унесло в море, поэтому экстремалы сами пробивали лед веслами. В программе также были хлопушки и танцы. Традиционный зимний ритуал привлек так много желающих, что на подъезде к пляжу образовалась автомобильная пробка.

Ранее школьники прокатились на «ватрушке» по Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде, построенной в честь Победы в Сталинградской битве. Подростки снимали происходящее на видео. Судя по кадрам, молодые люди были в касках. Иногда из-за большой скорости разгона их средство передвижения переворачивало и заносило.

Кроме того, в Бердянске двух детей унесло в открытое море во время катания на сапборде. По данным управления МЧС, мальчиков 10 и 7 лет обнаружили спасатели в акватории Азовского моря в трех километрах от берега.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как американцы относятся к конфликту на Ближнем Востоке
В США назвали еще одного человека, подтолкнувшего Трампа к войне с Ираном
«Очень популярно»: политолог о призыве демократов к смене режима в США
«Кстати, я предупредил»: Залужный приложил руку к вторжению США в Венесуэлу
«Другая Камила»: Роднина оценила возвращение Валиевой на лед
Ребенок не пережил сильнейший удар током во время прогулки по крыше
Тело человека нашли после пожара в аварийном доме
Одна страна начала подготовку к вооруженному конфликту с США
«Продолжается по сей день»: Захарова о героизации нацистов на Западе
Не томат, а ударная бригада — его не сломать ни ветром, ни дождем: стоит себе и штампует урожай пачками
Раскрыты масштабы ущерба жизненно важной для Ирана инфраструктуре
Велогонщица рухнула с трехметровой высоты во время женского заезда
Иран пригрозил аналогичными ударами в случае атак на электростанции
Тегеран назвал условие полной блокады Ормузского пролива
«Реальность, которую Запад скрывал»: в Германии сделали признание о России
Российский генерал оценил долю дезертиров в украинской армии
Украинские БПЛА долетели до Ленобласти
Двое жителей Рыльска попали под прицельный удар ВСУ
Назначен новый начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина
Взрыв в европейском городе превратил три здания в руины
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

