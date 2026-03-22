Сотни сапсерферов «угнали» льдины и выстроились в число 2026 В Приморье сотни сапсерферов в костюмах открыли сезон

Сотни сапсерферов из Приморского края устроили костюмированный заплыв и выстроились в число 2026, сообщает Readovka. Мероприятие прошло на пляже Эгершельд.

Перед стартом участникам пришлось импровизировать — уже отколовшиеся льдины унесло в море, поэтому экстремалы сами пробивали лед веслами. В программе также были хлопушки и танцы. Традиционный зимний ритуал привлек так много желающих, что на подъезде к пляжу образовалась автомобильная пробка.

Ранее школьники прокатились на «ватрушке» по Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде, построенной в честь Победы в Сталинградской битве. Подростки снимали происходящее на видео. Судя по кадрам, молодые люди были в касках. Иногда из-за большой скорости разгона их средство передвижения переворачивало и заносило.

Кроме того, в Бердянске двух детей унесло в открытое море во время катания на сапборде. По данным управления МЧС, мальчиков 10 и 7 лет обнаружили спасатели в акватории Азовского моря в трех километрах от берега.