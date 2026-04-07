Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 10:33

Стало известно, кто из артистов выступит в первой волне на VK Fest

Zivert
Подписывайтесь на нас в MAX

VK Fest объявил первую волну участников летнего сезона 2026 года. Фестиваль пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в поселке Сириус. В лайнап вошли как популярные группы и исполнители, такие как t.A.T.u., Ольга Бузова, «Агата Кристи», Лолита, Zivert, Дора, так и представители альтернативной сцены — Tesla Boy, Boulevard Depo, Markul, GONE.Fludd. Список артистов будет расширяться.

В Санкт-Петербурге в парке 300-летия фестиваль пройдет 4 и 5 июля. В первый день выступят Markul, «Агата Кристи», Татьяна Куртукова, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Rozalia, Лолита, «Сироткин», Tesla Boy и другие. Во второй день — Мари Краймбрери, Ольга Бузова, t.A.T.u., Дора, NANSI & SIDOROV, Boulevard Depo, Zventa Sventana, АК47 × TGK, Асия. В Сириусе 11 июля на Медальной площади Олимпийского парка выступят ARTIK & ASTI, Дора, NANSI & SIDOROV, Rozalia и Ева Власова.

В Москве на ВДНХ фестиваль состоится 18 и 19 июля. Первый день: Zivert, Дора, Markul, Татьяна Куртукова, NANSI & SIDOROV, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Rozalia, Boulevard Depo, Tesla Boy, Асия, UGLI. Второй день: t.A.T.u., GONE.Fludd, «Агата Кристи», ICEGERGERT, Zventa Sventana, ТРАВМА, Крыли, Хмыров и другие. На фестивалях в Москве и Санкт-Петербурге ожидается появление секретного гостя, хорошо знакомого публике.

В Москве на сцене клуба Atmosphere 9 апреля впервые состоится выступление BLOK3 — самого стримингового артиста Турции за минувший год. Он исполнит свои самые известные песни, которые стали вирусными в соцсетях. В частности, зрители услышат хиты Kusura bakma («Извини»), Git («Уходи»), Napiyosun mesela («Чем занимаешься, например?»), Sevmeyi Denemedin («Не пробовала любить»).

Общество
фестивали
Музыка
развлечения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.