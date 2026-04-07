Стало известно, кто из артистов выступит в первой волне на VK Fest

Стало известно, кто из артистов выступит в первой волне на VK Fest

VK Fest объявил первую волну участников летнего сезона 2026 года. Фестиваль пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в поселке Сириус. В лайнап вошли как популярные группы и исполнители, такие как t.A.T.u., Ольга Бузова, «Агата Кристи», Лолита, Zivert, Дора, так и представители альтернативной сцены — Tesla Boy, Boulevard Depo, Markul, GONE.Fludd. Список артистов будет расширяться.

В Санкт-Петербурге в парке 300-летия фестиваль пройдет 4 и 5 июля. В первый день выступят Markul, «Агата Кристи», Татьяна Куртукова, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Rozalia, Лолита, «Сироткин», Tesla Boy и другие. Во второй день — Мари Краймбрери, Ольга Бузова, t.A.T.u., Дора, NANSI & SIDOROV, Boulevard Depo, Zventa Sventana, АК47 × TGK, Асия. В Сириусе 11 июля на Медальной площади Олимпийского парка выступят ARTIK & ASTI, Дора, NANSI & SIDOROV, Rozalia и Ева Власова.

В Москве на ВДНХ фестиваль состоится 18 и 19 июля. Первый день: Zivert, Дора, Markul, Татьяна Куртукова, NANSI & SIDOROV, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Rozalia, Boulevard Depo, Tesla Boy, Асия, UGLI. Второй день: t.A.T.u., GONE.Fludd, «Агата Кристи», ICEGERGERT, Zventa Sventana, ТРАВМА, Крыли, Хмыров и другие. На фестивалях в Москве и Санкт-Петербурге ожидается появление секретного гостя, хорошо знакомого публике.

