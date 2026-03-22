22 марта 2026 в 18:11

Ребенок не пережил сильнейший удар током во время прогулки по крыше

Один ребенок погиб, второй пострадал из-за удара током в Барнауле

В Барнауле один ребенок погиб, а второй получил травмы от удара током, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю. По данным правоохранителей, инцидент произошел в момент, когда дети находились на крыше гаража и зацепили электропровод.

Погибший мальчик родился в 2014 году и скончался на месте, а второй, 2016 года рождения, был доставлен в больницу. Правоохранители осматривают место происшествия, а следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Подмосковье школьница получила удар током, находясь в ванне с телефоном. 14-летняя девочка в этот момент смотрела видео на смартфоне, который был подключен к пауэрбанку, и разряд произошел после попадания воды на провод. Родители сразу отреагировали на крики и обнаружили дочь без сознания. Девочку срочно доставили в больницу.

До этого в Москве женщина получила удар током во время принятия душа, когда в квартире работала новая стиральная машина. Пострадавшая почувствовала разряд прямо через воду. После обследования выяснилось, что травма была легкой и не представляет угрозы для здоровья. Причиной могла стать изношенная электропроводка.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

