12 февраля 2026 в 14:28

Школьница залезла с телефоном в ванну и чуть не погибла

В Подмосковье школьницу ударило током при просмотре роликов в ванне

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Школьницу из Подмосковья ударило током, когда она лежала в ванне, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, в этот момент 14-летняя девочка смотрела видеоролики со смартфона, подключенного к пауэрбанку. Удар током произошел, когда на провод попала вода.

Как уточнил канал, родители несовершеннолетней сразу же прибежали на крики. Они нашли дочь без сознания. Девочку экстренно госпитализировали, врачи диагностировали у нее внезапную потерю сознания с утратой тонуса мышц и снижение кровоснабжения мозга. Кроме того, у нее произошла короткая амнезия. Пострадавшую уже выписали.

Ранее ученица школы № 1173 в московском районе Чертаново получила удар током от турникета, упала на пол и травмировала голову. Девочку госпитализировали, она попала в реанимацию.

До этого внешний аккумулятор россиянки взорвался во время отдыха в Эквадоре. Девушка сняла последствия на камеру. Взрыв произошел, когда туристка подключила к пауэрбанку свой iPhone. В опубликованном ролике видно, что загоревшийся аккумулятор прожег дыру в сумке, куда его положила хозяйка, а также опалил футболку.

