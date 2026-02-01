Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 17:29

Россиянка получила ожоги из-за взорвавшегося пауэрбанка в Эквадоре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Внешний аккумулятор россиянки взорвался во время отдыха в Эквадоре, сообщает Telegram-канал SHOT. Она прилетела на Галапагосские острова вместе с супругом. Девушка сняла последствия на камеру. Взрыв произошел, когда туристка подключила к пауэрбанку свой iPhone.

В опубликованном ролике видно, что загоревшийся аккумулятор прожег дыру в сумке, куда его положила хозяйка, а также опалил футболку. Россиянке удалось вовремя выбросить опасный предмет из рук. Однако это не уберегло девушку от травм, в результате у нее обгорел палец.

Ранее внешний аккумулятор загорелся на борту самолета Boeing 737-8 MAX южнокорейской авиакомпании T-Way. Инцидент произошел на высоте 10,6 тыс. метров. Самолет с 38 пассажирами на борту следовал из китайской Саньи в южнокорейский Чхонджу. После набора высоты один из них заметил, что его пауэрбанк начал дымиться, а затем воспламенился.

До этого на юге Москвы загорелся электросамокат. В результате начался пожар в квартире на девятом этаже.

Эквадор
Южная Америка
взрывы
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта точная дата переговоров по Украине в Абу-Даби
Россиянам объяснили, почему «ложиться под нож» за границей опасно
Погоня со стрельбой за 13-летним мальчиком за рулем Lada попала на видео
Шойгу объяснил, каким планам Запада по России и Китаю не суждено сбыться
На Украине жестко взялись за нелегальные терминалы Starlink
Сухой ветер и потепление до +10? Погода в Москве в марте: чего ждать
Волгоград превратился в Сталинград
Россиянам рассказали о главной ошибке при лечении гриппа
«Общение продолжится»: Россия и Китай укрепят диалог на высшем уровне
Пенсионерка провернула «схему Долиной» и внезапно умерла
Путин и Медведев почтили память первого президента России
Патриарх Кирилл в юности выпил две бутылки коньяка с «врагом» Церкви
Полиция задержала двоих россиян за убийство в Таиланде владельца наркошопа
Экс-депутат Рады раскрыл, как Киев усиливает переговорные позиции Москвы
Сноубордистка сутки выживала в глубине сахалинских сопок без еды и связи
«Кто окажется победителем»: политолог о потенциальной атаке США на Иран
Раскрыты подробности о юридической защите Мадуро в США
Бастрыкин взял на контроль дело о падении новорожденного в больнице Якутска
Стало известно, как еще один подросток избежал гибели в кемеровской сауне
Молодой мужчина выжил после 48 часов без легких и остановки сердца
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.