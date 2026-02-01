Россиянка получила ожоги из-за взорвавшегося пауэрбанка в Эквадоре

Внешний аккумулятор россиянки взорвался во время отдыха в Эквадоре, сообщает Telegram-канал SHOT. Она прилетела на Галапагосские острова вместе с супругом. Девушка сняла последствия на камеру. Взрыв произошел, когда туристка подключила к пауэрбанку свой iPhone.

В опубликованном ролике видно, что загоревшийся аккумулятор прожег дыру в сумке, куда его положила хозяйка, а также опалил футболку. Россиянке удалось вовремя выбросить опасный предмет из рук. Однако это не уберегло девушку от травм, в результате у нее обгорел палец.

Ранее внешний аккумулятор загорелся на борту самолета Boeing 737-8 MAX южнокорейской авиакомпании T-Way. Инцидент произошел на высоте 10,6 тыс. метров. Самолет с 38 пассажирами на борту следовал из китайской Саньи в южнокорейский Чхонджу. После набора высоты один из них заметил, что его пауэрбанк начал дымиться, а затем воспламенился.

До этого на юге Москвы загорелся электросамокат. В результате начался пожар в квартире на девятом этаже.