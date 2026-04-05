05 апреля 2026 в 02:25

Подростка убило током после игры на трансформаторной будке

СК РФ: залезшего на трансформаторную будку в Мамонове подростка убило током

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В городе Мамоново Калининградской области 14-летний подросток погиб от удара током во время прогулки с друзьями. Трагедия произошла на заброшенной производственной территории на улице Тельмана, сообщили в СУ СК России по Калининградской области.

Предварительно установлено, что подросток залез на опору трансформаторной подстанции. Оборудование находилось под напряжением в 15 000 вольт. Удар током оказался смертельным — юноша погиб на месте.

В настоящее время следователи регионального управления СКР завершили осмотр места происшествия, — рассказали в ведомстве.

Спасатели сняли тело подростка с высоты семи метров. По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

Ранее в Барнауле один ребенок погиб, а второй получил травмы от удара током, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю. По данным правоохранителей, трагедия произошла в момент, когда дети находились на крыше гаража и зацепили электропровод.

До этого двое детей пострадали в результате падения высоковольтного кабеля на Рублевском шоссе в Москве. Травмы получили 13-летний ребенок и полуторагодовалый малыш. Также провод задел проезжавший автомобиль.

Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дальше
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

