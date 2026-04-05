Подростка убило током после игры на трансформаторной будке

В городе Мамоново Калининградской области 14-летний подросток погиб от удара током во время прогулки с друзьями. Трагедия произошла на заброшенной производственной территории на улице Тельмана, сообщили в СУ СК России по Калининградской области.
Предварительно установлено, что подросток залез на опору трансформаторной подстанции. Оборудование находилось под напряжением в 15 000 вольт. Удар током оказался смертельным — юноша погиб на месте.
В настоящее время следователи регионального управления СКР завершили осмотр места происшествия, — рассказали в ведомстве.
Спасатели сняли тело подростка с высоты семи метров. По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.
Ранее в Барнауле один ребенок погиб, а второй получил травмы от удара током, сообщили в СУ СК по Алтайскому краю. По данным правоохранителей, трагедия произошла в момент, когда дети находились на крыше гаража и зацепили электропровод.
До этого двое детей пострадали в результате падения высоковольтного кабеля на Рублевском шоссе в Москве. Травмы получили 13-летний ребенок и полуторагодовалый малыш. Также провод задел проезжавший автомобиль.