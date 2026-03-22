Чемпион Белоруссии по мотогонкам сорвался со скалы Мотоциклист Кунцевич сорвался со скалы в Геленджике и сломал руку

Чемпион Белоруссии по мотогонкам Артем Кунцевич сорвался со скалы в Геленджике, сообщает Telegram-канал Readovka. По его информации, спортсмен потерял равновесие и рухнул вместе с мотоциклом со склона высотой около 200 метров. Он выжил, но сломал руку.

Как уточнил канал, Кунцевич приехал в Краснодарский край, чтобы потренироваться в езде по бездорожью. Мотоциклист приземлился на берегу моря. Сам он признался, что не помнит момента падения. Кунцевич отметил, что мотоцикл был недостаточно обкатан. При этом сам спортсмен собирается восстановить байк и продолжить тренировки.

