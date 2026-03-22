Чемпион Белоруссии по мотогонкам сорвался со скалы

Мотоциклист Кунцевич сорвался со скалы в Геленджике и сломал руку

Артем Кунцевич Артем Кунцевич Фото: Социальные сети
Чемпион Белоруссии по мотогонкам Артем Кунцевич сорвался со скалы в Геленджике, сообщает Telegram-канал Readovka. По его информации, спортсмен потерял равновесие и рухнул вместе с мотоциклом со склона высотой около 200 метров. Он выжил, но сломал руку.

Как уточнил канал, Кунцевич приехал в Краснодарский край, чтобы потренироваться в езде по бездорожью. Мотоциклист приземлился на берегу моря. Сам он признался, что не помнит момента падения. Кунцевич отметил, что мотоцикл был недостаточно обкатан. При этом сам спортсмен собирается восстановить байк и продолжить тренировки.

Ранее в Зеленогорске Красноярского края мужчина прокатился на тюбинге в экстрим-парке и сломал позвоночник. Его супруга написала заявление в полицию из-за небезопасности горки. Женщина рассказала, что ее мужу предстоит долгая реабилитация.

До этого в Новосибирске школьник-зацепер совершил крайне опасный маневр на общественном транспорте. Инцидент зафиксировал видеорегистратор: юный экстремал пытался проехать на задней части автобуса, но сорвался и упал на дорогу прямо во время движения.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Общество

