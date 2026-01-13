Мужчина сломал позвоночник после катания на тюбинге В Красноярском крае мужчина прокатился на тюбинге и сломал позвоночник

Мужчина прокатился на тюбинге в экстрим-парке в Зеленогорске Красноярского края и сломал позвоночник, сообщил портал Ngs24.ru. Его супруга написала заявление в полицию из-за небезопасности горки.

Отмечается, что во время катания мужчину подбросило на искусственном трамплине, после чего он не смог подняться самостоятельно. Рядом не было инструкторов, а посетителей парка не предупреждали о рисках на горке. Супруга пострадавшего рассказала, что ее мужу предстоит долгая реабилитация.

Ранее в Волгоградской области 19-летний юноша погиб после катания на тюбинге. В МВД рассказали, что молодой человек влетел в забор на привязанной к автомобилю «ватрушке». Инцидент произошел в селе Верхнепогромное. Тюбинг был привязан тросом к автомобилю, за рулем которого находился 18-летний юноша.

До этого депутат Госдумы Амир Хамитов предупредил, что для катания на тюбингах необходимо выбирать специально оборудованные склоны в парках и центрах активного отдыха. По его словам, категорически нельзя использовать стихийные склоны, особенно рядом с дорогами, деревьями или водоемами.