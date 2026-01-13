Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 09:58

Мужчина сломал позвоночник после катания на тюбинге

В Красноярском крае мужчина прокатился на тюбинге и сломал позвоночник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мужчина прокатился на тюбинге в экстрим-парке в Зеленогорске Красноярского края и сломал позвоночник, сообщил портал Ngs24.ru. Его супруга написала заявление в полицию из-за небезопасности горки.

Отмечается, что во время катания мужчину подбросило на искусственном трамплине, после чего он не смог подняться самостоятельно. Рядом не было инструкторов, а посетителей парка не предупреждали о рисках на горке. Супруга пострадавшего рассказала, что ее мужу предстоит долгая реабилитация.

Ранее в Волгоградской области 19-летний юноша погиб после катания на тюбинге. В МВД рассказали, что молодой человек влетел в забор на привязанной к автомобилю «ватрушке». Инцидент произошел в селе Верхнепогромное. Тюбинг был привязан тросом к автомобилю, за рулем которого находился 18-летний юноша.

До этого депутат Госдумы Амир Хамитов предупредил, что для катания на тюбингах необходимо выбирать специально оборудованные склоны в парках и центрах активного отдыха. По его словам, категорически нельзя использовать стихийные склоны, особенно рядом с дорогами, деревьями или водоемами.

Россия
Красноярский край
Зеленогорск
тюбинги
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Конгрессе США решили защитить Гренландию от амбиций Трампа
Наступление ВС РФ в Донбассе 13 января: обстановка у Славянска, Краматорска
В России призвали запретить неоязыческие практики под видом православия
Пленный боец ВСУ раскрыл детали провальной пиар-акции в Красноармейске
Обнаружено еще одно важное предсказание Жириновского
«Чтобы никто не доставал»: Бабкина раскрыла, как провела новогодний отпуск
«Этого ли хотят британцы?»: в Европе забили тревогу из-за ракет для ВСУ
«Подрывает»: во Франции встревожены действиями Германии
Елки и украшения возглавили список возвратов на маркетплейсах
Вкусный рецепт для старого Нового года: баклажаны с тофу на сковороде
Десерт-мечта: чизкейк на вареной сгущенке — готов без выпечки, тает во рту
Садальский впервые вышел на связь после сложной операции
Мужчина сломал позвоночник после катания на тюбинге
Названы 13 худших смартфонов всех времен
Наследственное дело открыли в Москве после смерти Алентовой
В России могут улучшить поиск людей через МВД
ОАК объявила о кадровых перестановках на ключевых авиационных направлениях
Смерть новорожденных в российском роддоме привлекла внимание силовиков
Еврокомиссия «объявила войну» Маску из-за одной технологии
Полицейские вернули пенсионерке украденные мошенниками 1,5 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.