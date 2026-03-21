21 марта 2026 в 18:01

Позорные кадры грабежей израильских военных в Ливане разошлись в Сети

Израильские военные ограбили дома бежавших ливанцев и опубликовали видео

Фото: Taher Abu Hamdan/Global Look Press
Израильские военные грабят дома в Ливане. Бойцы снимают происходящее на видео и публикуют в соцсетях. На кадрах, распространяющихся в интернете, военные позируют в оставленных домах, крадут вещи и устраивают погромы. Эти действия сопровождаются смехом и язвительными комментариями в отношении погибших мирных жителей.

Видите, что вас ждет? То, что вас ждет, просто потрясающе! — с иронией заявляют израильские военные на камеру.

Ранее стало известно, что корреспондент Стив Суини и оператор телеканала RT получили ранения во время работы на юге Ливана. По официальным данным редакции, журналисты находятся в сознании, им оказывается необходимая медицинская помощь. Сообщалось, что израильский самолет выпустил ракету по их машине, когда съемочная группа ехала через мост возле военной базы.

Зампред генсека ООН Фархан Хак, комментируя атаку на корреспондентов RT, заявил, что организация выступает против любых атак на представителей СМИ. Он призвал стороны соблюдать режим прекращения огня в Ливане и резолюцию Совета Безопасности.

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

