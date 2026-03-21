Нежные вареники без лишних хлопот: творожный десерт с кокосом, который тает во рту

Иногда хочется порадовать близких чем-то особенным, но без долгой возни на кухне. Эти творожные вареники с кокосовой ноткой — именно такой вариант: готовятся просто, а по вкусу напоминают изысканный десерт. Отлично подойдут и для завтрака, и для уютного чаепития.

Ингредиенты:

творог — 380 г

манная крупа — 40–50 г

яйцо — 1 шт.

кокосовая стружка — 30 г

сахар — 20–40 г

соль — 1 щепотка

Приготовление

Творог разомните до однородности, добавьте яйцо, сахар, кокосовую стружку и соль. Тщательно перемешайте, затем всыпьте манку и снова хорошо вымешайте. Оставьте массу на 10–15 минут — она станет плотнее и удобнее в работе.

Смочите руки водой и сформируйте небольшие шарики одинакового размера. В кипящую воду аккуратно опустите заготовки и варите до всплытия, затем подержите еще 1–2 минуты.

Готовые вареники достаньте шумовкой и подавайте сразу. Они получаются мягкими, нежными и ароматными — особенно вкусно с вареньем или сгущенкой.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки привыкли готовить котлеты по простой схеме: смешали фарш, слепили и отправили на сковороду. Но есть один небольшой кулинарный прием, который заметно меняет результат.