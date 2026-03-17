Мариную фарш перед жаркой: котлеты получаются невероятно сочными и мягкими даже из обычного мяса

Многие хозяйки привыкли готовить котлеты по простой схеме: смешали фарш, слепили и отправили на сковороду. Но есть один небольшой кулинарный прием, который заметно меняет результат. Если заранее замариновать фарш, котлеты получаются намного нежнее, сочнее и ароматнее, словно их приготовили в хорошем ресторане.

Ингредиенты

фарш мясной — 1 кг

лук репчатый крупный — 2 шт.

чеснок — 3–4 зубчика

кефир или минеральная вода — 100 мл

соль — 1 ч. л.

перец молотый — 1 ч. л.

паприка — 1 ч. л.

хлеб белый (мякиш) — 2–3 ломтика

яйцо куриное — 1 шт. (по желанию)

Приготовление

Секрет в том, что фарш перед приготовлением выдерживают в простом маринаде. Для него лук и чеснок измельчают до кашицы, смешивают с кефиром или минеральной водой, добавляют соль, перец и паприку. Эту ароматную смесь соединяют с фаршем, тщательно вымешивают и оставляют минимум на полчаса. За это время соль и легкая кислота размягчают мясные волокна, поэтому котлеты становятся особенно мягкими.

Перед жаркой в фарш добавляют размоченный и отжатый хлебный мякиш, а при желании — яйцо. Хлеб помогает сохранить сок внутри, а яйцо скрепляет массу. Затем формируют котлеты и обжаривают на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Получаются удивительно сочные котлеты, и после такого способа возвращаться к обычному уже не хочется.

