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09 июня 2026 в 16:05

Нутрициолог ответила, кому строго запрещены соленья и мандарины в жару

Нутрициолог Шипарева: людям с гастритом и гипертонией запрещены соленья в жару

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Людям с гастритом и гипертонией крайне не рекомендуется употреблять соленья и мандарины в жаркую погоду, заявила NEWS.ru семейный нутрициолог Наталья Шипарева. Она посоветовала ограничиться одним маринованным огурцом в день, запивая его большим количеством воды.

Один соленый огурец может содержать до двух граммов соли. Три штучки — и суточный лимит натрия, рекомендованный ВОЗ, с хрустом перекрыт. В жару сосуды расширены, сердце и без того трудится с повышенной нагрузкой. Лишний натрий задерживает жидкость, а объем циркулирующей крови растет. При гипертонии и гастрите такая трапеза иногда заканчивается вызовом скорой. Маринованные версии вдвойне коварны. Помимо соли там плещется уксус, раздражающий слизистую желудка. Обернуться бедой может и употребление мандаринов. Они богаты пуринами, которые поднимают уровень мочевой кислоты и могут превратить суставы в источник мучений, — предупредила Шипарева.

Она подчеркнула, что при наличии гастрита и язвы, когда организм слегка обезвожен, маринованные огурцы могут вызвать обострение заболеваний. По словам нутрициолога, рискуют прежде всего гипертоники и люди с ишемической болезнью сердца. Затем, добавила специалист, идут пациенты с хронической болезнью почек.

Еще одна группа риска — беременные, склонные к гестозу и задержке жидкости. Проблемы грозят и людям с подагрой. Даже здоровому человеку в жару не стоит устраивать огуречный марафон. Один-два плода в день, обязательно в компании с большим количеством простой воды, — вполне себе удовольствие без риска. А жажду лучше утолять не рассолом, а чистой водой с долькой лимона, — заключила Шипарева.

Ранее нутрициолог Анна Слип предупредила, что чрезмерное употребление овощей, зелени и ягод с огорода может вызвать вздутие живота и проблемы с пищеварением. По ее словам, причина заключается в высоком содержании клетчатки.

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