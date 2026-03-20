Космические яйца на Пасху без красителей: эффект галактики из чая удивит всех гостей

Если хочется украсить пасхальный стол необычно, попробуйте «космическое» окрашивание яиц. Без химии и лишних затрат вы получите эффект галактики прямо на скорлупе. Такие узоры выглядят ярко и каждый раз получаются уникальными.
Ингредиенты:
- белые яйца — 6–10 шт.
- чай каркаде — 20–30 г
- зеленый чай — 2–3 ст. л.
- вода — около 1 л
- марля — 1 м
Приготовление
Яйца тщательно вымойте с мылом, чтобы цвет лег ровно. В кастрюле заварите зеленый чай, опустите яйца и варите около 10–15 минут. Отдельно залейте каркаде кипятком и дайте настояться.
Достаньте яйца, разложите на марле лепестки каркаде и плотно оберните каждое яйцо, закрепив ткань. Снова опустите их в зеленый чай и оставьте на несколько часов или на ночь.
Когда снимете марлю, увидите необычные разводы — от синего до фиолетового. Для блеска можно слегка натереть скорлупу растительным маслом. Получается эффектно и очень празднично.
Ранее сообщалось, что обычный куриный суп можно легко превратить в настоящий кулинарный сюрприз.