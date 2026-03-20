Космические яйца на Пасху без красителей: эффект галактики из чая удивит всех гостей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется украсить пасхальный стол необычно, попробуйте «космическое» окрашивание яиц. Без химии и лишних затрат вы получите эффект галактики прямо на скорлупе. Такие узоры выглядят ярко и каждый раз получаются уникальными.

Ингредиенты:

  • белые яйца — 6–10 шт.
  • чай каркаде — 20–30 г
  • зеленый чай — 2–3 ст. л.
  • вода — около 1 л
  • марля — 1 м

Приготовление

Яйца тщательно вымойте с мылом, чтобы цвет лег ровно. В кастрюле заварите зеленый чай, опустите яйца и варите около 10–15 минут. Отдельно залейте каркаде кипятком и дайте настояться.

Достаньте яйца, разложите на марле лепестки каркаде и плотно оберните каждое яйцо, закрепив ткань. Снова опустите их в зеленый чай и оставьте на несколько часов или на ночь.

Когда снимете марлю, увидите необычные разводы — от синего до фиолетового. Для блеска можно слегка натереть скорлупу растительным маслом. Получается эффектно и очень празднично.

Проверено редакцией
Марина Макарова
