Куриный суп с сырными улитками — привычное блюдо в новом вкусовом исполнении

Обычный куриный суп можно легко превратить в настоящий кулинарный сюрприз. Маленькие рулетики из теста с плавленым сыром, или «улитки», делают бульон более сытным, ароматным и нежным. Во время варки они слегка тянутся и обогащают вкус супа сливочной ноткой, превращая привычное блюдо в праздник для всей семьи.

Ингредиенты для супа:

куриный бульон — по объему кастрюли;

картофель — 4 шт. (около 400 г);

морковь — 1 шт. (120 г);

лук репчатый — 1 шт. (80 г);

зелень свежая — 10–15 г.

Ингредиенты для улиток:

мука — 100–140 г;

плавленый сырок — 100 г;

яйцо — 1 шт. (50 г);

соль — щепотка.

Приготовление

Куриный бульон доведите до кипения и добавьте нарезанный кубиками картофель. Лук опускайте целиком, чтобы он отдал аромат. Пока картофель варится, замесите тесто из яйца, соли и муки, раскатайте в тонкий пласт и равномерно покройте тертым плавленым сыром. Сверните рулет и нарежьте на кружочки толщиной около 2 см — это будут улитки.

Опустите их в почти готовый суп и варите 10 минут на слабом огне. Морковь нарежьте соломкой, слегка обжарьте и добавьте в суп. За пару минут до готовности положите зелень, извлеките лук и разлейте суп по тарелкам. Улитки остаются нежными, а бульон приобретает необычную сливочную нотку.

