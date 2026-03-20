Куриный суп с сырными улитками — привычное блюдо в новом вкусовом исполнении

Обычный куриный суп можно легко превратить в настоящий кулинарный сюрприз. Маленькие рулетики из теста с плавленым сыром, или «улитки», делают бульон более сытным, ароматным и нежным. Во время варки они слегка тянутся и обогащают вкус супа сливочной ноткой, превращая привычное блюдо в праздник для всей семьи.
Ингредиенты для супа:
- куриный бульон — по объему кастрюли;
- картофель — 4 шт. (около 400 г);
- морковь — 1 шт. (120 г);
- лук репчатый — 1 шт. (80 г);
- зелень свежая — 10–15 г.
- Ингредиенты для улиток:
- мука — 100–140 г;
- плавленый сырок — 100 г;
- яйцо — 1 шт. (50 г);
- соль — щепотка.
Приготовление
Куриный бульон доведите до кипения и добавьте нарезанный кубиками картофель. Лук опускайте целиком, чтобы он отдал аромат. Пока картофель варится, замесите тесто из яйца, соли и муки, раскатайте в тонкий пласт и равномерно покройте тертым плавленым сыром. Сверните рулет и нарежьте на кружочки толщиной около 2 см — это будут улитки.
Опустите их в почти готовый суп и варите 10 минут на слабом огне. Морковь нарежьте соломкой, слегка обжарьте и добавьте в суп. За пару минут до готовности положите зелень, извлеките лук и разлейте суп по тарелкам. Улитки остаются нежными, а бульон приобретает необычную сливочную нотку.
