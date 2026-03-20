Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 17:15

Куриный суп с сырными улитками — привычное блюдо в новом вкусовом исполнении

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обычный куриный суп можно легко превратить в настоящий кулинарный сюрприз. Маленькие рулетики из теста с плавленым сыром, или «улитки», делают бульон более сытным, ароматным и нежным. Во время варки они слегка тянутся и обогащают вкус супа сливочной ноткой, превращая привычное блюдо в праздник для всей семьи.

Ингредиенты для супа:

  • куриный бульон — по объему кастрюли;
  • картофель — 4 шт. (около 400 г);
  • морковь — 1 шт. (120 г);
  • лук репчатый — 1 шт. (80 г);
  • зелень свежая — 10–15 г.
  • Ингредиенты для улиток:
  • мука — 100–140 г;
  • плавленый сырок — 100 г;
  • яйцо — 1 шт. (50 г);
  • соль — щепотка.

Приготовление

Куриный бульон доведите до кипения и добавьте нарезанный кубиками картофель. Лук опускайте целиком, чтобы он отдал аромат. Пока картофель варится, замесите тесто из яйца, соли и муки, раскатайте в тонкий пласт и равномерно покройте тертым плавленым сыром. Сверните рулет и нарежьте на кружочки толщиной около 2 см — это будут улитки.

Опустите их в почти готовый суп и варите 10 минут на слабом огне. Морковь нарежьте соломкой, слегка обжарьте и добавьте в суп. За пару минут до готовности положите зелень, извлеките лук и разлейте суп по тарелкам. Улитки остаются нежными, а бульон приобретает необычную сливочную нотку.

Ранее сообщалось, что готовое слоеное тесто — настоящее спасение для хозяйки, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное к чаю.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москву пытался атаковать 21 дрон ВСУ
Выколола глаза и задушила: жена не хотела делить мужа с его любовницей
«Снесут всю страну»: зловещие пророчества Владимира Жириновского об Израиле
Россиянин надел маску, обмотался проводами и устроил пальбу по полицейским
Соосновательницу скандально известной пирамиды «Финико» вернули на родину
КСИР опубликовал видео новой волны ударов по Израилю
В Госдуме объяснили, почему Венгрия и Словакия не боятся идти против ЕС
Лукашенко заявил, что Мелания Трамп попросила его поговорить с Путиным
Леопард растерзал сторожевого пса и напал на хозяина в его собственном доме
Украинский инкассатор стал подопытным при использовании «сыворотки правды»
Польша вывела всех своих военных из Ирака
Путин удостоил пятерых россиянок почетного звания
Конец «Пути дракона» — умер Чак Норрис: яркие фото и кадры из фильмов
Украинские дроны совершили налет на подмосковную Истру
Путин и Токаев подтвердили курс на стратегическое партнерство
У российского чиновника родился 33-й ребенок
Первая бронированная скорая помощь появилась в Белгородской области
В России переизбрали главу Паралимпийского комитета
«Диктаторские замашки»: Слуцкий объяснил, кто раскалывает ЕС изнутри
Медведев и Медведчук назвали прецендом решение суда ООН о статусе Косово
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.