22 марта 2026 в 16:59

ВСУ атаковали ракетами поселок под Белгородом

Гладков: ВСУ обстреляли ракетами поселок Быценков в Белгородской области

Фото: Социальные сети
ВСУ обстреляли ракетами поселок Быценков в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Пострадавших нет, перебиты линия электропередачи и газопровод.

Ракетному обстрелу со стороны ВСУ подверглись социальные объекты в поселке Быценков Краснояружского округа. В результате прилета боеприпаса на одном социальном объекте разрушена стена, повреждены кровля и остекление. На другом соцобъекте и в трех частных домах повреждены фасады и выбиты окна. Кроме того, перебиты газопровод и линия электропередачи, — сообщил он.

Ранее Гладков сообщал, что при ударе двух беспилотников ВСУ по городу Короче пострадали пять человек, включая четверых детей. Раненые отказались от госпитализации, врачи оказали им помощь на месте.

Позже Гладков рассказал, что житель Белгородской области погиб при атаке Вооруженных сил Украины. Противник ударил FPV-дроном по автомобилю в городе Грайвороне. Травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина умер на месте.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

