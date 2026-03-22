ВСУ атаковали ракетами поселок под Белгородом

ВСУ обстреляли ракетами поселок Быценков в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Пострадавших нет, перебиты линия электропередачи и газопровод.

Ракетному обстрелу со стороны ВСУ подверглись социальные объекты в поселке Быценков Краснояружского округа. В результате прилета боеприпаса на одном социальном объекте разрушена стена, повреждены кровля и остекление. На другом соцобъекте и в трех частных домах повреждены фасады и выбиты окна. Кроме того, перебиты газопровод и линия электропередачи, — сообщил он.

Ранее Гладков сообщал, что при ударе двух беспилотников ВСУ по городу Короче пострадали пять человек, включая четверых детей. Раненые отказались от госпитализации, врачи оказали им помощь на месте.

Позже Гладков рассказал, что житель Белгородской области погиб при атаке Вооруженных сил Украины. Противник ударил FPV-дроном по автомобилю в городе Грайвороне. Травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина умер на месте.