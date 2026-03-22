22 марта 2026 в 17:14

«Все замерло»: в США жалуются на проблемы с топливными сделками

FT: торговлю нефтью и газом в США парализовало на фоне конфликта с Ираном

Торговлю нефтью и газом в США парализовало на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает газета Financial Times. Отмечается, что сделки либо замедлились, либо были отложены, в то время как компании ждут определенности на рынке и в цене на топливо.

Все замерло. У меня в работе есть пара сделок, это долгосрочные контракты, но сейчас все парализовано, потому что никто не может поставить цену, — заявил представитель одной из юридических фирм в США.

С начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, был фактически блокирован. Любое изменение военного присутствия в регионе напрямую влияет на котировки.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что цены на нефть резко вырастут в случае вывода американских войск из Ормузского пролива. По его прогнозам, стоимость барреля достигнет $200 (16 тыс. рублей). Так Дмитриев прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность переложить защиту перевозок в Ормузском проливе на союзников.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

