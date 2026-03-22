Президент Милей: Аргентина может поставлять в ЕС нефть и газ

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его страна может обеспечить энергобезопасность стран Европы. По его словам, у республики достаточно запасов нефти и газа, чтобы стать надежным поставщиком для стран Европы.

Аргентина сейчас в состоянии гарантировать энергетическую безопасность Европы, — сказал он.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE достигла отметки $117 (9726,21 рубля) за баррель. Этот показатель был зафиксирован впервые с 9 марта текущего года.

Саудовские аналитики между тем прогнозируют, что стоимость нефти может превысить $180 (15 тыс. рублей) за баррель. По их мнению, это произойдет в том случае, если перебои с поставками топлива продлятся до конца апреля. Эксперты рассказали, что уже на следующей неделе цены на нефть могут вырасти до $138–140 (около 11 тыс. рублей) за баррель.

Тем временем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не волнуют домашние хозяйства и предприятия в ЕС, которые не смогут выжить без дешевых энергоресурсов. Политик призвал власти республики выйти из ЕС и наладить связи с Россией.