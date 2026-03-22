Энергетик ответил, сможет ли Аргентина обеспечить энергобезопасность ЕС

Евросоюз не сможет выполнить обещание США о закупке энергоносителей на сумму $750 млрд, если начнет сотрудничать с Аргентиной по поставкам газа, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он отметил, что в таком случае Вашингтон может начать оказывать давление на Буэнос-Айрес, отстаивая свои интересы.

Для Европы Аргентина может стать источником газа, но вопрос в том, как они будут конкурировать с американцами. Европейцы обещали увеличить импорт энергоносителей из США в ближайшие годы. За ближайшие три года они обещали закупить энергоносителей на $750 млрд в США. Поэтому здесь много вопросов: смогут ли они это сделать? Если они будут покупать не у США, а у Аргентины, то выполнить свои обязательства перед американцами они не смогут. Вопрос, кого предпочтут европейцы и не будут ли США давить на Аргентину, — сказал Юшков.

Собеседник добавил, что пока объемы добычи газа в Аргентине незначительные, но есть большой потенциал. В стране есть месторождение сланцевого газа «Мертвая корова» (Vaca Muerta), отметил он. Это месторождение сланцевого газа, и Аргентина, скорее всего, собирается увеличить производство и добычу газа, а затем построить завод по сжижению газа для экспорта в Европу, пояснил Юшков.

Европа сейчас отказывается от российских поставок, и с 2027 года будет полностью запрещено их использование. Это прописано в 19 пакете антироссийских санкций. Взамен, вероятно, Аргентина и предлагает себя европейцам. Здесь важно, чтобы Аргентина заявила о себе и чтобы европейские компании подписали долгосрочные контракты с проектом в Аргентине. Это необходимо, чтобы был гарантированный рынок сбыта и возврат инвестиций, что позволит реализовать этот проект, — подытожил Юшков.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его страна может обеспечить энергобезопасность стран Европы. По его словам, у республики достаточно запасов нефти и газа, чтобы стать надежным поставщиком для стран Европы.