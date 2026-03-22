22 марта 2026 в 18:10

Тело человека нашли после пожара в аварийном доме

В Саратове тело человека нашли при разборе сгоревшего дома

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожар вспыхнул в аварийном двухэтажном доме в центре Саратова, сообщили в управлении МЧС России по региону. Здание было частично расселено. По данным ведомства, при разборе сгоревших конструкций спасателями было найдено тело человека.

Сообщение о пожаре по адресу улица Валовая, 79 поступило сегодня в 1:40 (0:40 мск. — NEWS.ru). Горел двухэтажный частично расселенный дом, у соседнего двухэтажного дома, также частично расселенного, огнем повреждена кровля, — говорится в сообщении.

Открытое горение ликвидировали в 5:43 мск, однако проливка и разбор конструкций еще не закончены. Личность погибшего установить пока не удалось. Причина и площадь пожара уточняются.

Ранее пожар вспыхнул в квартире жилого многоэтажного дома на проспекте Художников в Санкт-Петербурге. Огонь охватил трехкомнатную квартиру. Площадь пожара достигла 50 квадратных метров. По предварительной оценке, пострадал один человек, его уже госпитализировали. Причина возгорания пока не установлена.

