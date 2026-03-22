Тело человека нашли после пожара в аварийном доме В Саратове тело человека нашли при разборе сгоревшего дома

Пожар вспыхнул в аварийном двухэтажном доме в центре Саратова, сообщили в управлении МЧС России по региону. Здание было частично расселено. По данным ведомства, при разборе сгоревших конструкций спасателями было найдено тело человека.

Сообщение о пожаре по адресу улица Валовая, 79 поступило сегодня в 1:40 (0:40 мск. — NEWS.ru). Горел двухэтажный частично расселенный дом, у соседнего двухэтажного дома, также частично расселенного, огнем повреждена кровля, — говорится в сообщении.

Открытое горение ликвидировали в 5:43 мск, однако проливка и разбор конструкций еще не закончены. Личность погибшего установить пока не удалось. Причина и площадь пожара уточняются.

