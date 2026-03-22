«Выстрел в ногу»: экс-советник Трампа оценил отказ ЕС от российской нефти Пападопулос назвал отказ ЕС от энергоресурсов из России выстрелом себе же в ногу

Отказ от российских нефти и газа обернулся для Европы экономическим и энергетическим кризисом, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос. По его словам, произошедшее можно сравнить с «выстрелом самому себе в ногу».

По сути, оттолкнув Россию, европейцы выстрелили себе в ногу, — сказал Пападопулос,

По его словам, это решение спровоцировало в Европе не только экономические, но и серьезные энергетические проблемы. Закончится ситуация тем, что Россия станет «крупным победителем», констатировал он. Будет ослабление санкций, и европейцы не откажутся от российской нефти и газа, особенно к 2027 году, подчеркнул Пападопулос.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что обострение ближневосточного конфликта повысит востребованность российской нефти, увеличив бюджетные поступления за счет подорожания экспорта. Аналитик пояснил, что Пекин традиционно приобретал сырье у Тегерана, Эр-Рияда и Абу-Даби, а Нью-Дели — у тех же поставщиков, за исключением иранского.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов заявил, что колебания цен на нефть напрямую связаны с военной операцией США и Израиля в Иране. По его словам, стоимость топлива будет зависеть от продолжительности конфликта.